Det tidligere israelske sykkellaget forvandles til NSN Cycling, med sveitsisk og spansk DNA, støttet av Iniestas selskap

Det kontroversielle sykkellaget Israel-Premier Tech, som skapte store protester under La Vuelta a España i fjor sommer i opposisjon til Israel og i solidaritet med det masakkrediterte Gaza, har skiftet navn og sponsorer, og nå har det knapt noen israelske spor igjen. Det skal hete NSN Cycling, som ble kunngjort fredag, og NSN står forNever Say Never.

Etter protestene trakk lagets eier Sylvan Adams, som var en nær venn av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, seg fra det daglige engasjementet i klubben. Den kanadiske sponsoren Premier Tech trakk seg også ut av laget. Det nye laget nevner ikke de tidligere eierne, men det ser ut til at de alle er borte, ettersom lisensen er overført og nye sponsorer av sveitsisk og spansk opprinnelse er med i prosjektet.

Den sveitsiske investeringsbanken Stoneweg finansierer laget, som har tatt navnet fra den andre investoren, NSN, et selskap som er grunnlagt av den tidligere fotballspilleren Andrés Iniesta (FC Barcelona- og Spania-legende, målscorer i VM-finalen i 2010, som pensjonerte seg for ett år siden), og som arrangerer arrangementer over hele verden. NSN eier også den danske andredivisjonsklubben Helsingør FC, og har tidligere vært involvert i sykkelsporten som en av investorene i grussykkelmerket GUAVA.

NSN cycling har base i Barcelona og Girona, men er et sveitsisk lag.

"Denne nye æraen markerer en betydelig milepæl i lagets vekst og en mulighet til å slå seg sammen med organisasjoner som er forent av felles verdier om ambisjoner, fortreffelighet og drivkraften til å inspirere gjennom sport", sier laget i en uttalelse.

Nyheten kommer få dager etter at det ble kjent at La Vuelta 2026 vil ende i Granada i stedet for den tidligere forventede avslutningen på Kanariøyene, fordi regjeringen på Gran Canaria krevde at det tidligere israelske laget skulle fjernes.