Det tyske forsvaret kan ta i bruk opptil 30 AI-verktøy fra 2027

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Det er ikke bare filmstudioer og spillutviklere som bruker AI for å gjøre ting raskere; det tyske militæret vurderer nemlig 30 AI-verktøy som kan tas i bruk allerede i 2027. Dette skjer fordi det tyske militæret ønsker å fremskynde beslutningstaking på slagmarken, ettersom dronekrigføring og bruk av satellitter viser at moderne krigføring kan trenge maskiner for å håndtere data raskere enn noe menneske kan.

«Utforskningen pågår, og jeg er optimistisk med hensyn til at vi vil ha en prototype i andre kvartal ​2027,» sa sjefen for det tyske forsvarets cyberkommando, viseadmiral Thomas Daum. Ifølge Reuters forventes full implementering i 2028 dersom alt går etter planen.

De fleste av verktøyene som vurderes, er laget av tyske selskaper, men det er også noen få utenlandske selskaper som blir vurdert, som det franske selskapet ChapsVision. Daum har utelukket kjøp av Maven Smart System, en amerikansk programvare for dataanalyse og forsvar utviklet av Palantir. Bekymringene for å være avhengig av den amerikanskproduserte programvaren kommer i en tid hvor USA oppfattes som en upålitelig alliert under president Donald Trumps ledelse.