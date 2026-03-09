Det tyske militæret forbyr filming på baser på grunn av risiko for sosiale medier

HQ

Tysklands væpnede styrker har forbudt soldater og ansatte å filme eller ta bilder på militære steder uten eksplisitt tillatelse, av frykt for at sensitiv informasjon kan dukke opp på sosiale medier. En talsperson for det tyske forsvarsdepartementet sier at regelen har vært i kraft siden slutten av februar.

Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer som generelt tillot filming. I henhold til de nye reglene må personell innhente godkjenning før de gjør opptak eller fotograferer noe som helst på militært område. Overtredelser kan føre til disiplinærtiltak eller til og med tiltale, avhengig av alvorlighetsgraden.

Til tross for restriksjonene sier Bundeswehr at soldater fortsatt har lov til å bruke sosiale medier og presentere seg selv på nettet, og understreker at militæret fortsatt er avhengig av slike plattformer for å støtte rekrutteringsarbeidet...