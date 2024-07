Det tyske studioet Piranha Bytes, skaperne av Elex, Risen og Gothic, legges ned

HQ

De siste ukene så det ut til at det nedslående tempoet i studiooppsigelser og nedleggelser som bransjen har lidd i skrekk siden i fjor, hadde avtatt, eller i det minste avtatt. Mye av denne nyheten har kommet fra kollapsen av forlagsgiganten Embracer Group, som så ut til å ha fullført sin "restruktureringsplan", men et av de smertelige ofrene har tilsynelatende kjempet mot alle odds for å holde seg flytende, men har til slutt ikke gjort det. Vi snakker om Piranha Bytes, det tyske studioet med base i Esssen, som ifølge Gamestar stengte dørene for godt 30. juni.

Allerede i sosiale medier sa teamet tidligere i år at de gikk gjennom alvorlige vanskeligheter, men at vi skulle ha tillit til dem og til det faktum at de skapte noe stort og spennende for alle fans av stilen deres. Husk at de er skaperne av Gothic, Risen og Elex, så den vestlige RPG-verdenen kommer til å lide et stort tap her.

Alt er imidlertid ikke tapt: Teamlederne og ledelsen sier at de leter etter måter å etablere seg som et nytt indie-studio nå, så forhåpentligvis er ikke dette slutten for deres visjon om RPG.