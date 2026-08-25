Det urbane åpne-verden-rollespillet «Ananta» lanseres globalt på PC, PS5 og mobil i 2027

Gamescom Opening Night Live har vært enda en utrolig travel begivenhet, og en utgiver som spilte en ganske stor rolle i den store presentasjonen, var NetEase Games, som hadde en rekke avsløringer på lager for fansen.

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Et slikt eksempel dreide seg om det urbane åpne verdens-RPG-spillet kjent som Ananta, som nå er bekreftet for en global lansering i 2027 på PC, PS5 og mobilplattformer.

Ananta er utviklet for å etterligne sosial innflytelse og jakten på oppmerksomhet, og er et spill der spillerne må strebe etter å bli en stor influencer ved å engasjere seg i en urban verden styrt av algoritmer og nettkultur. Ananta lover «sammenvevde historier, uventede møter og spillerdrevne opplevelser», og det sentrale målet er å gjenoppbygge en gruppe agenter som utgjør A.C.D.-teamet, bytte mellom disse ulike karakterene og deretter bruke deres kampsportferdigheter og kampteknikker til å håndtere trusler og vinne popularitet underveis.

Hovedbyen i Ananta er inspirert av storbyer som Shanghai, Hangzhou og Tokyo, og snart vil verden utvides med enda en inspirerende storby, da det er lovet at en ny by ved navn Chongxiao skal inkluderes i spillet.

Forvent flere nyheter fra utvikleren Naked Rain etter hvert som vi nærmer oss den fullstendige lanseringen av Ananta en gang i 2027.