Det var en "atmosfære av frykt" på The Lord of the Rings: Gollum utvikleren.

Det har gått noen måneder siden den absolutte katastrofen The Lord of the Rings: Gollum, men nå kommer det frem nye detaljer om hvor ille det sto til i Daedalic Entertainment.

En ny rapport fra tyske Game Two viser hva som gikk galt, blant annet en giftig arbeidskultur som presset de ansatte til å jobbe ubetalt overtid og forsøk på å betale de ansatte under minstelønn. I tillegg var det også store problemer med budsjetteringen av spillet. Daedalic jobbet angivelig med rundt 15 millioner euro, noe som ikke er mye for å lage en AAA-opplevelse.

Administrerende direktør Carsten Fichtelmann og driftsdirektør Stephan Harms har blitt utpekt som ansvarlige for å ha opprettholdt denne "fryktens atmosfære." Det ble også forventet at de ansatte skulle gå ned i tid, noe som har vært et mønster siden studioet ble grunnlagt.

I tillegg har vi unnskyldningen som ble lagt ut etter lanseringen, som angivelig ble skrevet av ChatGPT, og som ble lagt ut uten Daedelics godkjenning. Når vi legger alt dette sammen, høres det altså ut som om det har vært et skikkelig rot, noe som dessverre gjenspeiles i spillet Daedelic lanserte.