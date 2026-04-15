"Det var en frarøvet kamp" Raphinha eksploderer etter Barças eliminering fra Champions League

HQ

Raphinha har vært spesielt opprørt over at Barcelona ble slått ut av Atlético de Madrid i kvartfinalen av Champions League: Barça vant 1-2 på Metropolitano, men tapte 3-2 sammenlagt i en spennende kamp der de var nær et comeback, men ikke på noe tidspunkt var foran Atlético på den sammenlagte resultattavlen. I mixed zone sa brasilianeren, som for øyeblikket er ute med skade, at det hadde vært en "frarøvet kamp".

"Det er menneskelig å gjøre en feil, men å gjøre det igjen i returoppgjøret? Vi spilte veldig bra, men denne kampen ble stjålet fra oss. Dommeren var forferdelig, avgjørelsene han tok var helt utrolige. Atlético begikk utallige forseelser, og dommeren viste dem ikke engang et gult kort. Jeg vil virkelig forstå hans frykt for at Barça skulle gå videre."

I likhet med det første oppgjøret fikk en Barça-spiller, Eric García, direkte rødt kort, og Barça spilte de siste 10 minuttene av ordinær tid (pluss 8 minutter på overtid) med ti spillere. I forrige uke leverte Barça en formell klage til UEFA over et straffespark som ikke ble dømt i det første oppgjøret, men UEFA avviste protesten som "uakseptabel".

Ifølge AS kan Raphinha få en UEFA-straff på grunn av sine ord, som antydet at det var en ranet kamp, og husker at Neymar også ble utestengt i tre kamper for lignende uttalelser. Den brasilianske kantspilleren ble også sett gestikulere til Atleti-fansen på stadion at de vil bli eliminert i neste runde av turneringen.

Juan Musso, Atletis keeper, reagerte på Raphinhas ord i mixed zone: "Jeg respekterer alles mening, men la oss ikke late som om det var et ran, vi vant det på banen, vi vant 2-0 på bortebane. Siste mann i fotball er rødt kort, dessverre. Det er et lag vi respekterer mye, å snakke om ran er galskap".