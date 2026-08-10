Det var ikke en hai: En gigantisk (og ettertraktet) fisk skremte badegjestene på en strand i Marbella

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Den ble av åpenbare grunner forvekslet med en hai, men det var en gigantisk tunfisk. Fisken skremte badegjestene på Playa del Ancón i Marbella (Málaga, Spania) og forårsaket panikk da noen løp ut av vannet før de skjønte at det ikke var en drapshai, men en desorientert tunfisk.

Som man ser på videoen nedenfor, endte dyret opp strandet på sanden og så ut til å være skadet. Ifølge vitner hadde den et sår nær gjellene, som sannsynligvis var forårsaket av fiskeutstyr brukt langt dypere i havet, mens videoen viser den enorme fisken som spratt rundt på stranden mens folk prøvde å finne ut hvordan de kunne hjelpe.

Det er rapportert at strandgjester til slutt hjalp den tilbake i sjøen. Hendelsen vakte både bekymring og, naturlig nok, vitser på nettet, der noen brukere kommenterte tunfiskens mulige verdi eller spøkte om sushi, men fisken kom til slutt tilbake i vannet takket være hjelp fra folk på stranden.

«Den tunfisken er verdt mer enn bilen min», var en av kommentarene som ble samlet inn av lokale medier.