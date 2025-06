"Det var ikke min feil", Madame Web Dakota Johnson om 2024-floppen

HQ

Madame Web Spider-Man var en av 2024s største fiaskoer på kino. Både kinoforestillingene og anmeldelsene var mangelfulle, og Dakota Johnson, som var filmens poster girl, fikk en god del kritikk.

I et nylig intervju med LA Times ønsket Johnson imidlertid å rydde litt opp i Madame Web. "Det var ikke min feil", sa hun. "Det er noe som skjer nå, hvor mange kreative beslutninger tas av en komité. Eller tatt av folk som ikke har et kreativt bein i kroppen. Og det er veldig vanskelig å lage kunst på den måten. Eller å lage noe underholdende på den måten."

"Jeg tror dessverre at 'Madame Web' begynte som noe og ble til noe annet. Og jeg var på en måte bare med på ferden på det tidspunktet. Men det er sånt som skjer. Filmer med større budsjetter mislykkes hele tiden ... Det er ingen del av meg som sier: 'Å, det skal jeg aldri gjøre igjen' til noe som helst. Jeg har til og med gjort små filmer som ikke har gjort det bra. Hvem bryr seg?"

Så det virker som om Johnson ikke er så opptatt av tapet Madame Web tok. For det meste har folk gått videre fra Madame Web, og med tanke på karakterens middelmådige popularitet fra tegneseriene, er det lite sannsynlig at noen fortsatt ligger søvnløs over hvordan hun ble fomlet i live-action.

