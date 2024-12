Det var ingen lønnsforskjell mellom Ariana Grande og Cynthia Erivo i Wicked

HQ

Ubekreftede Wicked-lønnsrykter satte internett i brann tidligere denne uken, med påstander om at Ariana Grande, som spiller Glinda i musikalfilmatiseringen, ble betalt 15 millioner dollar, mens hennes medspiller Cynthia Erivo, som spiller hovedrollen Elphaba, fikk 1 million dollar.

For å rydde opp i dette, avslørte en talsperson for Universal til The Hollywood Reporter at dette ikke var noe mer enn et grunnløst rykte. "Rapporter om lønnsforskjeller mellom Cynthia og Ariana er helt falske og basert på internettfôr. Kvinnene fikk lik lønn for sitt arbeid på Wicked"," sa talspersonen.

Det nøyaktige beløpet er ikke oppgitt, men vi kan tenke oss at begge skuespillerinnene fikk en heftig sum. Wicked gjør allerede braksuksesser på kino, og hypen er allerede stor for andre halvdel av historien, som kommer til neste år.