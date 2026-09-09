Det var på tide at dere dukket opp!» « Star Fox for Switch 2 får en gratis nedlasting med nye flerspillerkart og delt skjerm-modus

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Vi spurte Nintendo og Velan Studios om og om igjen, for uten nye kart var flerspillermodusen i « Star Fox i fritt fall ved slutten av juli . Vi kom til og med med noen forslag. I tillegg var det andre problemer de kunne ha løst med en oppdatering:

Vel, utgiveren og studioet har «lyttet», og « Star Fox for Nintendo Switch 2 skal få en stor gratis oppdatering 30. september som vil imøtekomme noen av behovene til denne fantastiske nyutgivelsen. Først ut er den mest etterspurte funksjonen: dette er de tre nye planetene til Battle Mode:



Katina: Ta kontroll over plattformene og aktiver laseren for å skyte på motstanderne dine.



Sektor X: Ødelegg asteroidene mens du unngår bølger av ødeleggende energi.



Venom: Skann datamodulene når de blir aktive, og unngå fiendens angrep.



I tillegg har spillet også delt skjerm for fire spillere (på én enkelt konsoll), den eneste viktige funksjonen fra originalen som manglet. Dette gjelder både i lokal modus og – merk deg dette – gjør det mulig for venner å danne et lag hjemme og ta opp kampen mot fire andre spillere online, med den åpenbare kommunikasjonsfordelen dette gir.

Klassikeren « Star Fox ’ Adventures» runder av «Year of the Fox» på NSO

For å toppe det hele har Nintendo kunngjort at GameCube-klassikeren

Adventures

Star Fox ’– Rares siste tittel for selskapet før de gikk over til Xbox – blir tilgjengelig i dag i GameCube-katalogen for Nintendo Switch Online + Expansion Pack på Switch 2. I motsetning til romfartsspillene er dette et fantasyeventyr som spilles til fots, med massevis av samleobjekter, dinosaurer og en porsjon gåter i Zelda-stil – en klassiker som rundet av Fox McClouds storslåtte comeback etter hans debut på det store lerretet og N64-remaken.