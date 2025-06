Det var utfordrende å utvikle Final Fantasy Tactics-remasteren, siden den opprinnelige koden ikke lenger eksisterer

HQ

En av tingene som ble annonsert under sommerens ikke-E3 var en remaster av Final Fantasy Tactics, noe det hadde gått mange rykter om på forhånd. Men å lage denne remasteren har tilsynelatende vært vanskeligere enn noen kunne ha forestilt seg.

I et intervju med regissør Kazutoyo Maehiro på Square Enix' offisielle nettside ble det avslørt at den opprinnelige koden ikke lenger eksisterer:

"Det var en rekke store utfordringer, men alle skyldtes det faktum at masterdataene og kildekoden fra det opprinnelige spillet ikke lenger eksisterte."

Grunnen til at dette ikke ble reddet, er at "det var ikke vanlig å ta vare på den typen data på den tiden [1997]", fortsetter han. I tillegg var det vanlig på den tiden å lage en japansk versjon og deretter overskrive det spillet med vestlige utgaver:

"På den tiden hadde vi ikke de samme robuste ressursstyringsverktøyene som vi har i dag, og i tillegg var produksjonsflyten for spillet slik at den japanske versjonen ble produsert først, og så lagde vi lokaliserte versjoner ved å overskrive dataene med data fra andre språk, inkludert engelsk."

Han forklarer at siden det ikke fantes noen nettstøtte eller lignende, var det ikke nødvendig, og "når du først hadde laget spillet, så var det det", og fortsetter :

"Jeg tror det er rimelig å si at den største utfordringen var å utvikle dette spillet uten masterdata eller kildekode."

For å fikse dette krevdes det derfor "ren kraft", avslutter han, og forklarer at teamet måtte gå gjennom de forskjellige versjonene som var tilgjengelige og spille dem for å prøve å finne ut hvordan de fungerte.

Den 30. september får vi se hvor godt de lyktes. Da slippes nemlig Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles på PC, PlayStation, Switch 2 og Xbox.