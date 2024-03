Det verste med Helldivers II

HQ

Jeg skal si dette med en gang: Jeg synes Helldivers II er det beste spillet jeg har spilt så langt i år. Det er nok mange enige i. Arrowhead Game Studios' satiriske, engasjerende univers kombinert med utmerket spill og grafikk gir virkelig liv til ideen om en krig på galaktisk skala. Vår tids flerspillerhit har imidlertid ett stort problem.

Populariteten. Nei, jeg snakker ikke om serverproblemene. Disse problemene er på vei til å bli løst, og personlig har jeg aldri opplevd dem som plagsomme. Nei, populariteten har ført til et annet problem, og det har i stor grad med spillerbasen å gjøre.

Helldivers II-spillerne er stort sett flinke. Hils på en tilfeldig person du matcher med, og de vil beskytte deg til du dør brutalt i demokratiets navn. Men i tillegg til det store flertallet finnes det spillere som prøver å gjøre spillet til noe det ikke er, enten det er ved å prøve å knytte spillets univers til sine virkelige, merkelig fascistiske overbevisninger, jukse i PvE-spill eller bare spamme det samme oppdraget om og om igjen for å samle ressurser.

Dette er en annonse:

Jeg kommer ikke til å åpne Pandoras eske med det første alternativet, og vil i stedet se på de to andre. Jeg er ingen portvokter. Jo flere jo bedre i alle spill, samfunn og så videre, men det er så lenge du skjønner hva det du spiller eller ser på handler om. Helldivers II er et kaotisk flerspillerspill som er designet for å sette deg i rollen som sci-fi-jobber nr. 19, en mann som vil overleve i minutter på det meste og sannsynligvis bli byttet ut over et dusin ganger før den siste rekrutten kommer seg om bord på evakueringsskipet med et tusenårsblikk i øynene.

Ved å velge å jukse, enten det er ved å be om 1000 orbitalangrep på én gang eller på annen måte, oppheves poenget med spillet. Det gjør det meningsløst å spille. Det er ingen av de skremmende og spennende øyeblikkene du får når du er omringet av det som ser ut til å være en million insekter, eller når du har brukket beinet og prøver å unnslippe en ufeilbarlig Automaton. Og som en samarbeidsopplevelse kan det selvsagt være fint å få et oppdrag utført for deg av en jukser, men hvorfor ikke bare spille på en enklere vanskelighetsgrad hvis du ikke takler det?

HQ

Etter hvert som jeg har spilt mer Helldivers II, har jeg støtt på flere og flere av denne typen spillere. Men det er mindre juksemakere enn kjedelige bønder. De tar virkelig kaka, og velger bare å spille forsvarskart om og om igjen for å få XP, sitter i et hjørne og blir sinte på deg i chatten når du prøver å gjøre noe annet enn å la tårnene gjøre alt arbeidet. Det er rett og slett kjedelig, og selv om jeg har forlatt disse lobbyene på et høyere nivå, er du nødt til å støte på flere av dem hvis du hopper inn i tilfeldige spill. Ja, det er en ting du kan gjøre i spillet, og ja, det finnes andre oppdrag, men det faktum at det er en overflod av spillere som velger å grinde i et spill som knapt nok har det, er forbløffende.

Dette er en annonse:

Men jeg kan ikke akkurat klandre denne typen spillerbase for dette. Alle får sitt eget kick av spill, og selv om det åpenbart ikke er poenget med Helldivers II å farme XP (for hva skal du gjøre med alle oppgraderingene dine, skaffe deg flere tårn?), har flerspillerspill lært folk i årevis at de må bruke de skumleste taktikker for å få meterne sine til å gå opp, og bare når tallene går opp, har de det gøy. Det er en epidemi blant flerspillerspill som titler som Helldivers II forhåpentligvis kan bekjempe. Battle Pass og lignende har lært spillerne at de må prioritere å bruke tid fremfor å ha det gøy for å få tidsbegrenset kosmetikk.

Helldivers II Arrowhead Game Studios har et battle pass, og det er først og fremst en live-service-tittel, men først og fremst har Arrowhead Game Studios vunnet folk ved å faktisk lage et spill som er morsomt å spille, i stedet for et spill som krever at du fortsetter å spille for å skape en falsk følelse av glede gjennom kosmetiske opplåsinger. Forhåpentligvis kan folk innse det i nær fremtid, eller så kan de som meningsløst prøver å grinde i et spill som ikke trenger det, gå videre til neste tidsfordrivende opplevelse.