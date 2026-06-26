Det vil ikke ta like lang tid til tredje sesong av X-Men '97 som det gikk mellom første og andre

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Fans har måttet vente en god stund på den andre sesongen av X-Men '97, som har premiere på Disney+ allerede neste uke. Det har gått over to år siden den første sesongen hadde premiere, og selv om årsaken ikke er nevnt eksplisitt, er det sannsynlig at denne ventetiden skyldes at det ikke ble lagt noen fast produksjonsplan før premieren, ettersom Marvel først måtte vurdere interessen for serien og om det var et ønske om flere sesonger, og kanskje også avskjedigelsen av den tidligere showrunneren Beau DeMayo på grunn av anklager om seksuell trakassering.

Da sesong 1 kom og viste seg å være svært populær blant fansen, ble denne planen satt i verk, og nå trenger vi ikke å vente like lenge mellom sesongene, i hvert fall ifølge produsent Larry Houston.

I et intervju med The Direct sa Houston: «Heldigvis vil ikke produksjonsproblemene oppstå igjen. Det var et enormt tidsintervall mellom [sesong] én og to. De har lært av sine feil, så med [sesong] tre og fire vil det ikke skje igjen... Det var et engangstilfelle.»

Vi vet ikke når sesong 3 kommer, men en tredje sesong ble godkjent samtidig med sesong 2, så et rimelig anslag ville være en gang i 2027 - noe som stemmer overens med det Marvel Studios' streaming-sjef Brad Winderbaum tidligere har antydet.

Når det gjelder sesong 2, som starter om noen dager, kan du lese vår dedikerte anmeldelse her og også se den fullstendige utgivelsesplanen for episodene.