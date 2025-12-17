Det vil komme flere nyheter om NBA Europe neste måned, antyder Adam Silver

HQ

Januar 2026 blir en nøkkelmåned i utviklingen av NBA Europe, NBAs nye liga (forskjellig fra ligaen i Nord-Amerika) som vil inneholde eksisterende lag (klubber som Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Fenerbahçe eller Galatasaray har vært ryktet i årevis) og nye franchiser som opprettes i europeiske storbyer uten store lag, som London eller Manchester.

På en pressekonferanse i forkant av NBA-cupfinalen på tirsdag (natt til onsdag norsk tid, der New York Knicks slo San Antonio Spurs), sa NBA-kommissær Adam Silver at han forventer at januar 2026 blir en måned der samtalene vil gå "til neste nivå".

NBA drar til Berlin og London neste måned, der Orlando Magic og Memphis Grizzlies skal spille et par kamper i den ordinære sesongen. Silver vil bruke det vinduet til å "ta dette til neste nivå nå, begynne å ha mer spesifikke samtaler" Silver fortalte Amazon Prime Video.

"Vi kan si: 'Greit, du sa at du er interessert, nøyaktig hvilket marked er du interessert i? Hvordan vil du drive et lag? Vil dere spille på en eksisterende arena? Vil dere bygge en ny arena? Det er der vi er."

"Jeg vil si at vi kaster ut et veldig, veldig bredt nett akkurat nå og egentlig sier til alle som er interessert, kom til bankfolkene våre, forklar oss hvorfor dere er interessert, hvordan dere ser på muligheten, hvilke ressurser dere vil sette inn for å åpne et lag, og så tar vi med oss all den informasjonen tilbake. Og så tror jeg at vi en gang i slutten av januar eller i løpet av januar vil være i stand til å ha mer seriøse samtaler med de interesserte."

Er du spent på muligheten for et NBA Europe? Hvis alt går bra, kan det starte sesongen 2027/28...