Det vil komme flere Peaky Blinders så lenge Steven Knight har "historier å fortelle"

Peaky Blinders Shelby-klanen ble avsluttet på TV for mange år siden, etter seks sesonger med drama rundt Shelby-klanen. Selv om det så ut til å være slutten på serien, begynte arbeidet med en film, som på den tiden ble presentert som den egentlige avslutningen, selv om det siden har blitt endret og omformulert til å bli finalen på "første kapittel" i den overordnede fortellingen.

Så hvorfor går Peaky Blinders på kino i stedet for å forbli en TV-serie? Det var nettopp dette The Playlist spurte skaperen Steven Knight om i et nylig intervju, som han forklarte :

"Jeg vil virkelig at Peaky-fansen som har vært en stor del av dette, skal se det hele sammen i én og samme bygning. Kommunikasjonen har vært virtuell, men jeg vil at dette skal vises på kino, slik at folk kan sitte der sammen og se dette skje."

Hvorvidt dette konseptet vil fortsette i fremtiden for andre Peaky Blinders -historier som er under planlegging, gjenstår å se, men når det gjelder hvor lenge franchisen vil fortsette, avsluttet Knight ganske enkelt med følgende: "Så lenge det er en appetitt for det og jeg har historier å fortelle, så hvorfor ikke?"

Gleder du deg til filmen Peaky Blinders?