Det vil være en Nintendo Direct 29. januar, men for en annen spesifikk tittel

Nintendo ser ut til å være overfylt med Nintendo Direct-show, selv om den de nettopp har kunngjort ikke vil være en generell presentasjon av spillene som kommer til Switch og Switch 2 i løpet av våren, men heller - nok en gang, etter gårsdagens presentasjon dedikert til Super Mario Galaxy: The Movie - en strøm knyttet til en bestemt tittel. Hvilken? Tomodachi Life: Living the Dream, som vil bli utgitt i andre kvartal for begge plattformene.

Torsdag 26. kl. 15.00 CET vil live-presentasjonen av spillet som vender tilbake etter et tiår og forårsaket en sensasjon med kunngjøringen i fjor, avsløre nye detaljer og, med unntak av eventuelle katastrofer, en utgivelsesdato satt i stein.

Med disse to Nintendo Directs rett etter hverandre, tror du fortsatt at Nintendo vil holde en tredje generell presentasjon for hele katalogen for å sammenfalle med kvartalsrapporten neste uke?