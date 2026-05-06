Det vil være en ny sesongbegivenhet i Donkey Kong Bananza DLC neste uke

Hvis du eier en Nintendo Switch 2, er det høyst sannsynlig at du allerede eier, eller planlegger å få tak i, Donkey Kong Bananza i nær fremtid. Per i dag er det fortsatt den beste enspilleropplevelsen på plattformen, som sakte nærmer seg sitt ettårsjubileum. Og til tross for at det har en godt avrundet historie og at DK Island & Emerald Rush DLC ble utgitt for en stund siden.

Og selv om vi ikke har noen nyheter om fremtidig DLC for spillet utviklet av EAD Tokyo, finner sesongmessige arrangementer sted fra tid til annen for eiere av DK Island & Emerald Rush-utvidelsen, og neste arrangement er satt til å finne sted neste uke (takk, NintendoLife). "Rattlin' Snake Bananza" vil finne sted mellom 12. og 19. mai, og vil gi spillerne sjansen til å få to nye statuer i spillet: Snake Bananza-statuen og Rattly-statuen, DKs slangekamerat fra de klassiske titlene Donkey Kong Country 2 og Donkey Kong Land 2.

For å delta i dette arrangementet trenger du DLC (selges separat) i tillegg til grunnspillet, og du vil kunne få tilgang til det fra kl. 9:00 BST/10:00 CEST den 12. mai. Vi vet ennå ikke hva utfordringen vil innebære, men vi vet at den vil finne sted i Radiant Cape (1204) i ørkenlaget, å dømme etter reklamebildet. Ta en titt nedenfor.