Det vil være en "veldig robust mengde" Ryu Hayabusa-action i Ninja Gaiden 4

HQ

Tretten år etter lanseringen av det kritikerroste Ninja Gaiden 3 er det endelig tid for den fjerde delen i serien. Men denne gangen må den gamle hovedpersonen Ryu Hayabusa dele rampelyset med det yngre talentet Yakumo, noe mange har vært skeptiske til.

Team Ninja og PlatinumGames har gjentatte ganger uttalt at Hayabusa fortsatt vil ha en rolle å spille, men når elskede figurer må vike plassen for nykommere, har det ikke alltid vært like vellykket historisk sett (vi husker alle Halo 5: Guardians og Uncharted: The Lost Legacy, som ofte ble kritisert for sine nye hovedpersoner). Så hvor mye av eventyret vil Hayabusa faktisk være involvert i?

Team Ninja medregissør Masazaku Hirayama kommenterte dette i et IGN-intervju, der han forklarer at vi stort sett vil spille som Yakumo, men nesten like mye som Hayabusa :

"Så mer enn halvparten av historien vil du spille som Yakumo. Når det er sagt, er det dedikerte segmenter i historien for Ryu. Og du kommer ikke til å spille som Ryu Hayabusa bare en kort stund, og så er du ferdig med det. Det vil være en veldig robust mengde innhold som du kan ha glede av å spille som Ryu."

Når du har fullført spillet, får du også muligheten til å spille som hvem du vil på hver bane, slik at du kan maksimere tiden din med Team Ninjas legendariske ninja.

Ninja Gaiden 4 kommer ut i oktober, men hvis du vil oppleve noen nye spill i serien før den tid, kan du se Ninja Gaiden II Black som kom ut i vår og Ninja Gaiden: Ragebound som kom ut i forrige måned. Hvis det ikke er nok til å stille ninjasulten, kommer også Shinobi: Art of Vengeance på fredag.