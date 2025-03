Det virale øyeblikket da en panamansk spiller feirer vinnermålet med sitt idol Thierry Henry

HQ

Mens de europeiske landslagene spiller VM-kvalifiseringskamper og kvartfinaler i sluttspillet i Nations League, spilles det i CONCACAF-regionene (Nord- og Mellom-Amerika) sine egne Nations League-finaler denne uken. Torsdag 20. mars slo Mexico ut Canada 2-0, og Panama slo ut USA 1-0 i en dramatisk kamp som også endte med et av ukens mest virale øyeblikk.

På SoFi Stadium i Inglewood, California, scoret Cecilio Waterman vinnermålet i det 94. minutt. I et spontant utbrudd av eufori forlot Waterman banen og gikk rett til ekspertsonen for å møte Thierry Henry for CBS. Han sa til ham: "Du er mitt idol, du er mitt idol", og hele laget omfavnet franskmannen, som ble verdensmester i 1998.

Cecilio Waterman, 33 år gammel, spiller for tiden for den chilenske klubben Coquimbo Unido. I løpet av karrieren har han spilt for nesten et dusin klubber fra Panama, Chile, Uruguay, Mexico og Peru. Thierry Henry har vært hans idol siden barndommen: Dagen før kampen sa han i et intervju at det ville være et privilegium å få ta et bilde med Henry. Senere sa Henry at han var i sjokk etter øyeblikket, at det var surrealistisk (på en god måte) og omfavnet den panamanske spilleren varmt .