Det virker som at Mafia II gjør comeback

Mafia II var et spill med et mektig narrativ som byr på en fantastisk avslutning. Tross det ble det ingen suksess, utviklerne ble oppløst og oppfølgeren Mafia III ble utviklet av et nytt studio. Men nå virker det at denne klassikeren får en ny sjanse.

Gematsu gjør oss oppmerksomme på at det koreanske PEGI-motsvaret har aldersmerket noe kalt Mafia II: Definitive Edition til enda ukjente format. Oddsen er at det handler om en polert utgave som er på vei til alle aktuelle plattformer.

Om det så er tilfellet, håper vi spillet får et større publikum denne gangen. Mafia II fortjener det virkelig, og om du liker TV-serier som Mad Men, Sopranos eller Boardwalk Empire, så er nok dette noe for deg.