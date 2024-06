Det viser seg at det flytende palasset fra Octopussy er et ekte hotell

HQ

I Octopussy må James Bond (spilt av Roger Moore på den tiden) stoppe en mystisk forretningskvinne fra - du gjettet det - verdensherredømme. I filmens klimaks tar Bond opp kampen mot skurken i et luksuspalass som flyter på en innsjø.

Det viser seg at palasset faktisk er et hotell, Taj Lake Palace, og du kan bestille et opphold hvis du ønsker å få en litt Bond-aktig opplevelse. Prisen for de neste par nettene er rundt £270, men siden du ikke kommer til å bestille en flyreise til India akkurat nå, ligger den reelle prisen snarere på rundt £350-400, avhengig av når du ønsker å bo.

Som du kan se i videoen nedenfor, er det mange luksuriøse alternativer for innbyggerne, men kanskje er det bare for de ivrigste James Bond-fansen, eller de som bare vil ha et luksusopphold i India og ikke bryr seg om prisen.

