Det viser seg at det nye Tomb Raider-spillet faktisk er to kommende titler

Vi visste at Lara Crofts storslåtte tilbakekomst ville komme på kveldens Game Awards, men det vi ikke forventet var at det nye spillet faktisk ikke var ett, men to titler som kommer i påfølgende år fra Amazon Game Studios og Crystal Dynamics.

Det første spillet som ble avslørt var Tomb Raider: Catalyst, som faktisk er det senere spillet som skal utgis, og kommer ut i 2027. Det andre spillet som ble avslørt var Tomb Raider: Legacy of Atlantis, som kommer neste år.

Vi fikk bare glimt av spillene, så vi får håpe at vi snart kan få se noe mer omfattende gameplay. Du kan imidlertid være sikker på at det snart kommer til å bli samtaler om Laras nye utseende.

HQ