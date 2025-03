Det viser seg at Ken Kutaragi eier en Nintendo PlayStation

HQ

I 16-bits-æraen lanserte Sega tilbehøret Mega CD til Mega Drive, som ga flere ytelsesfordeler og faktisk bød på flere gode spill, som Hideo Kojimas mesterverk Snatcher, rollespillet Lunar: The Silver Star, Compiles shoot 'em up Robo Aleste, arkadespillet Final Fight CD, og det suverene Sonic CD.

Men Nintendo ville ikke la seg overgå, og hadde også et CD-tillegg på gang i samarbeid med partneren Sony, kalt Nintendo PlayStation. Dessverre gikk prosjektet i vasken etter uenigheter der Nintendo brøt samarbeidet med Sony dagen etter at CD-enheten ble vist offentlig, noe som åpenbart var vanskelig å fordøye for Sony. Nintendo valgte i stedet Philips som partner, men det ble ikke noe av det samarbeidet, mens Sony gikk videre med sin egen PlayStation uten Nintendos hjelp, og resten er historie.

I 2014 ble det oppdaget en fullt funksjonell Nintendo PlayStation-prototype, en av bare 200 enheter som ble laget, og den eneste man vet eksisterer. Den har siden blitt solgt for uhyrlige summer (senest for 300 000 dollar), men nå melder Time Extension at det faktisk finnes én enhet til.

Journalisten Julian Domanski intervjuet PlayStations opphavsmann, Ken Kutaragi, og fikk i den forbindelse vite (og fikk ta på den) at han også har en Nintendo PlayStation. Dette betyr at det finnes minst to slike enheter.

Kutaragis enhet vil sannsynligvis ikke bli lagt ut for salg med det første, selv om vi mistenker at han vil få mange bud nå som katten er ute av sekken, for å si det sånn.