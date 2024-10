Det viser seg at to nye live-action Ringenes Herre-filmer er under utvikling

HQ

Etter The Lord of the Rings trilogien og The Hobbit trilogien, har Warner Bros. gjort et forsøk på å virkelig melke Tolkiens fantasyunivers. Dette har allerede kulminert i et anime-prosjekt kalt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim i desember i år, og et prosjekt kalt The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum i 2026, der Andy Serkis vil sitte i regissørstolen og være tilbake som det stygge lille monsteret.

Apropos det sistnevnte prosjektet, det var rapporter som antydet at Warner Bros. på en eller annen måte ville dele opp denne mindre delen av historien om Midgard (den delen der Gandalf forlater Shire og Aragorn drar på jakt etter Gollum mens orkene kommer ham i forkjøpet, en del som vi så referert til i noen sekunder i The Fellowship of the Ring og som ga oss "Baggins! Herredet!" -replikken) i to filmer, men heldigvis ser ikke dette ut til å stemme.

Empire har nå publisert en rapport der det står at The Hunt for Gollum blir én film, og at Warner Bros. for tiden er i ferd med å utvikle en annen og annerledes live-action The Lord of the Rings film også. I et intervju med manusforfatter Philippa Boyens heter det :

"Jeg kan definitivt si at det ikke er to filmer! Det var en misforståelse som oppstod fordi vi har begynt å jobbe konseptuelt med to forskjellige live-action-filmer. Den første er Jakten på Gollum, mens den andre ennå ikke er bekreftet."

Boyens erter også litt mer om The Hunt for Gollum, og legger til: "Det er en ganske intens historie, som faller etter bursdagsfesten til Bilbo og før Morias gruver. Det er en spesifikk del av en utrolig, ufortalt historie, fortalt gjennom perspektivet til denne utrolige skapningen."

Ideen om at The Hunt for Gollum skulle deles i to deler kom i stor grad fra kommentarer fra Ian McKellan, som bemerket at det skulle bli en ganske omfattende fortelling, men dette så ut til å ha vært en kortslutning, noe Boyens også forklarte: "Vi leker med en rekke ideer, men de fleste av disse ideene inkluderer Gandalv. Så Gandalv vil potensielt komme tilbake i to live-action-filmer."

Synes du det høres spennende ut med enda mer live-action The Lord of the Rings?