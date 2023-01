Det viser seg at Vin Diesel ikke vil spille hovedrollen i en Avatar-film

HQ

I forkant av utgivelsen av Avatar: The Way of Water var det en rekke rapporter som syntes å antyde at Vin Diesel ville dukke opp i en Avatar-film på et tidspunkt. Dette kom etter at skuespilleren ble oppdaget på settet, noe som førte til en mengde spekulasjoner. Nå viser det seg at dette nok ikke stemmer.

Fordi produsenten Jon Landau har snakket med Empire og avslørt at Vin Diesel ikke vil være med i noen av Avatar-oppfølgerne. Stjernen var rett og slett bare på settet for å se seg rundt og for et raskt besøk, og som Landau sier det: "folk tok det ut av kontekst."

Dette er litt interessant, ettersom det har vært flere anledninger der Diesel direkte har blitt sitert og sagt at han "gjør Avatar" eller at han vil jobbe med James Cameron på et tidspunkt. Slikt kan jo hentyde til noe annet, men med tanke på at Cameron ser ut til å være helt forpliktet til Avatar i overskuelig fremtid er det egentlig uklart hva det kan være.