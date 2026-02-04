Det Zelda-inspirerte Bel's Fanfare nådde Kickstarter-målet sitt på noen få timer

HQ

Etter det svært anerkjente Mika and the Witch's Mountain fra 2023 forbereder utvikleren Chibig seg nå på sitt neste eventyr. Som vi rapporterte her om dagen, heter det Bel's Fanfare, og utviklerne mener at fans av klassiske Zelda-eventyr bør sjekke det ut.

Spillet vil bli finansiert via Kickstarter, og kampanjen startet i går. Det tok bare noen timer å nå målet, og i skrivende stund har kampanjen samlet inn omtrent dobbelt så mye som nødvendig på mindre enn 24 timer. Det betyr at noen delmål allerede er låst opp, og flere er på vei, for mye tyder på at dette kommer til å bli en svært lønnsom kampanje før den er ferdig.

Vi har også fått den første virkelige traileren for spillet (forrige gang hadde vi bare en teaser å vise deg), og du kan sjekke den ut nedenfor og gå over her hvis du vil kjøpe et eksemplar - det finnes både digitale og fysiske utgaver, samt noen med ekstra godbiter for samlere. Bel's Fanfare vil bli utgitt på PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X.