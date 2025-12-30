Detaljer om Anthony Joshuas bilulykke avslørt: To venner og medlemmer av teamet hans ble drept

HQ

Anthony Joshuas tilstand er stabil etter bilulykken i Nigeria på mandag, hvor to av hans venner omkom. Lokale medier bekreftet de første rapportene mandag morgen, da folk lastet opp videoer av ulykken på sosiale medier, som viste den britiske bokseren av nigerianske foreldre sittende fortumlet og uten skjorte bak i en bil.

Det er bekreftet at Joshua var passasjer i en Lexus SUV som kolliderte med en stillestående lastebil ved 11-tiden i Makun, rundt fem mil fra Lagos. Ifølge lokale rapporter skal bilen ha overskredet fartsgrensen og mistet kontrollen under en forbikjøring.

Sina Ghami og Latif Ayodele, to av hans venner og medlemmer av treningsteamet, omkom i ulykken. I bilen befant det seg to andre personer, alle voksne menn.

Joshua ble hjulpet ut av bilen, som ble fullstendig ødelagt, og etter "flere kliniske vurderinger" av Joshua fant de ut at han ikke trengte noen akutte inngrep, ifølge regjeringene i Ogun og Lagos i Nigeria, via SkySports.

Anthony Joshua, som nylig avsluttet en 15 måneder lang pause fra boksingen med seier over youtuberen Jake Paul, er født i England, men tilbrakte barndommen i Nigeria og sier ofte at han er stolt av sin nigerianske herkomst. Nigerias president, Bola Ahmed Tinubu, snakket med Anthony og hans mor for å uttrykke sin medfølelse med vennens bortgang, og sa at "livet er mye viktigere enn boksing".