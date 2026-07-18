Detaljer om den skrotede oppfølgeren til « Monsters, Inc. avslørt

Monsters University» var første gang Pixar gikk tilbake i tid for å lage en oppfølger. Prequels var vanligvis ikke deres greie, og opprinnelig hadde det vært en idé om at « Monsters, Inc. skulle få en oppfølger som så på hva som skjedde etter hendelsene i den opprinnelige filmen. Den ideen ble til et fullstendig manus, som forfatterne Bob Hilgenberg og Rob Muir kalte «Lost in Scaradise».

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Ifølge The Wrap ville «Monsters, Inc.: Lost in Scaradise» ha vist Mike og Sulley lenger frem i livet. Mike skal gifte seg, og Sulley får en forfremmelse på jobben. Det er til og med en gjenkomst av Boo i manuset, nå som et eldre barn. Hilgenberg og Muir står begge fortsatt ved manuset, og skulle gjerne sett at det en dag ble laget til en fullverdig film.

«Vi står ved det manuset, vi er veldig stolte av det. Det er en av de tingene der alt falt på plass mens vi skrev det. Det var et kjærlighetsprosjekt, og vi var veldig engasjerte i det. Vi ville sørge for å holde oss til Pixar-merkevaren. Målet vårt var at når noen leste manuset, skulle de ikke vite om vi var påvirket av Pixar eller ikke,» sa Muir.

Det er 13 år siden vi sist så verdenen der monstre skremmer barn på det store lerretet, og selv om Pixar i dag hovedsakelig ser ut til å fokusere på «Toy Story» som sin største filmserie, er det alltid en mulighet for å lokke kinogjengerne tilbake til kinoen med mer nostalgi fra gamle animasjonsklassikere.