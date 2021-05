Detaljer om kommende Dragon Quest-spill avsløres senere denne måneden

Du ser på Annonser

Det viser seg at vi bare er et par uker fra å få detaljer om kommende Dragon Quest-spill. Square Enix planlegger å kjøre en stream for å feire seriens 35-årsjubileu den 27. mai klokken 05:00, og under presentasjonen skal Yuji Horii snakke om en "ny line-up" i tillegg til at vi får nyheter om oppdateringer til eksisterende spill.

På Twitter avslørte den offisielle Dragon Quest-kontoen også at showet vil by på live-oversettelse fra japansk til engelsk for første gang i seriens historie, som er gode nyheter for de som ser på utenfor Japan.

Hva håper du å se i denne presentasjonen?