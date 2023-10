HQ

Detective Pikachu var en av de siste Nintendo 3DS-titlene, og det var en jeg gikk glipp av den gangen. Heldigvis har Pokémon-franchisen tatt vare på maskoten sin i rollen som detektiv med røykfylt stemme, og gitt oss en god live-action-film som har tilpasset den første historien mellom hovedpersonen Tim Goodman og hans lubne, jegerkledde Pokémon-forskningspartner ganske godt. Så selv om Detective Pikachu Returns gjør en god jobb med å oppsummere førstnevnte i en åpningssekvens, trenger du ikke å vite mer enn det denne oppsummeringen gir før du hopper inn i dette unike Pokémon-etterforskningsspillet.

Handlingen begynner to år etter hendelsene med Substance R som gjorde Ryme Citys Pokémon ville, og med ordføreren som gir oss en medalje for vårt arbeid med å bevare denne utopien av sameksistens mellom mennesker og Pokémon. En rekke merkelige og tilsynelatende usammenhengende hendelser fører oss imidlertid tilbake til et større plott der vi må bruke våre evner til observasjon og deduksjon. Samtidig pågår jakten på faren til Tim (Pikachus tidligere detektivpartner) fortsatt, så de to handlingene flettes gradvis sammen.

Men før vi kan redde verden er det noen flere mindre mysterier å løse. Detective Pikachu Returns er en veldig lineær etterforskningstittel, der Pikachu spiller rollen som detektiv, sidekick og teamleder. Handlingen presenteres på en ganske lineær måte, nesten som en rekke dialoger og refleksjoner som om det var en visuell roman, selv om det også krever at vi er oppmerksomme på detaljene i samtalene og ikke overser noen ledetråder, uansett hvor små de er, uten å skrive dem ned i etterforskningsboken vår. Ledetråder hentes fra omgivelsene og stedene i Ryme City, samt fra vitnesbyrd fra mennesker og Pokémon. Pikachu tar seg av lommemonstrene, mens Tim tar seg av menneskene.

Dette er ikke en spesielt utfordrende tittel for voksne, men for barn og unge vil det være en god stimulans til å fokusere sansene på å løse de mange problemene og forbrytelsene i Ryme City. Hver sak har flere tråder å følge for å finne den rette løsningen, og det kan holde deg underholdt en god stund. Samtidig er det også mindre oppdrag for å hjelpe folk eller Pokémon med enkle mini-gåter, som regel sentrert rundt en fast scene der vi beveger forstørrelsesglasset for å markere ledetråder og lete etter gjenstander, eller du ender opp med en enkel Quick Time Event.

Det er heller ikke nødvendig å ha kjennskap til de mange titalls Pokémon-artene som dukker opp i spillet, for en kort beskrivelse gir ofte ledetråder om hvorvidt de er en del av den aktuelle saken eller ikke. Vi har Pokémon fra nesten alle tidligere generasjoner, så hvis du har litt kunnskap om dem, kan det gjøre det raskere å fullføre noen etterforskningslinjer og trekke de siste slutningene for å avslutte saken. Men vi kan ikke snakke om Pokémon uten å nevne karismaen til den pelskledde hovedpersonen vår, som sjarmerer med en grov stemme som godt kunne vært med i en film noir, og noen kommentarer som får selv oss med grått hår til å smile (det øyeblikket om kaffe og høyt kolesterol er ren film).

Pikachu holder oss også alltid fokusert på det vi holder på med. Vi kan ikke undersøke eller utforske utenfor det området spillet ønsker at vi skal se, og det er ikke mye rom for feil, ettersom kameraet er fast og i beste fall følger oss i sidescroll, akkurat som det første spillet gjorde på Nintendos håndholdte for fem år siden. Hvis vi kunne bevege oss rundt på scenen i dybden, kunne det gitt en ekstra utfordring i jakten på ledetråder, noe som ville forbedret formelen. Og karakterdesignet har heller ikke endret seg siden 2018, bortsett fra at det har fått høyere oppløsning. Med Pokémon er det ikke noe stort problem, men modelleringen av menneskene kunne trengt litt mer uttrykksfullhet (noe som også ville gitt mer dybde til avhør eller uttalelser). Detective Pikachu Returns er for mye en "kontinuitets"-oppfølger, på godt og vondt, og det virker for komfortabelt med å tilby mer av det samme og ikke utnytte Nintendos nåværende maskinvare.

