DETOUR, et varebilbasert puslespill- og utforskningseventyr, er med i Out of Bounds 2025

Det fine med digitale arrangementer som fokuserer på indieutvikling, er at du alltid kommer til å finne sjangeroverganger eller premisser som ellers ville vært umulige å forestille seg. Det var litt av det som skjedde da A la Fresca Studio presenterte DETOUR i Out of Bounds, et varebilbasert utforskningseventyr der vi utforsker et sci-fi-landskap.

Du samler inn materialer og kaster dem bak i bilen, og bruker dem til å låse opp veier, oppgradere varebilen eller løse gåter i omgivelsene. I en verden dominert av en ond kunstig intelligens blir tilpasning og læring en viktig del av reisen.

Det er ingen utgivelsesdato for DETOUR ennå, men det vil være tilgjengelig for testing på BCN Game Fest, og du kan allerede nå legge det til på Steam-ønskelisten din.