Detroit Lions-stjerner gikk på banen i Sonic and Knuckles-sko i går

Som en del av Thanksgiving NFL-kampene i går, tok to av de største nåværende stjernene i sportsligaen til banen og hyllet videospillikonene som de har delt et alias med den siste tiden.

Duoen Detroit Lions bestående av Jahmyr Gibbs og David Montgomery har denne sesongen blitt sett på som Sonic og Knuckles, siden førstnevnte er kjent for sin smidighet og hurtighet og sistnevnte for sin styrke og løpekraft. Duoen fortsetter å være en kraft å regne med, og i går kveld gikk de på banen mot Chicago Bears under en hjemmekamp på Ford Field iført klosser inspirert av plattformikonene, og til og med med Sonic og Knuckles som ankom kampen sammen med dem.

Når det gjelder skoene duoen hadde på seg, kan du se Montgomerys Knuckles -støvler foran på bildet nedenfor og Gibbs' Sonic -sko i bakgrunnen.

