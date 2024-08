Dette er årets morsomste vits, ifølge Edinburgh Fringe Festival

HQ

Edinburgh Fringe Festival nærmer seg snart slutten, men vi har allerede kåret årets beste vits fra festivalen. I løpet av august måned drar komikere, artister og andre til Edinburgh for å vise seg frem, og mange av de største talentene viser hva de kan.

Ifølge festivaldeltakerne var det én vits som skilte seg ut blant de andre, og den kom fra komikeren Mark Simmons, som hadde valgt et nautisk tema for vitsen sin. Vitsen er "Jeg skulle seile jorden rundt i verdens minste skip, men jeg gikk på flaske."

Veldig bra. Et høflig pust fra nesen min, som er omtrent den beste britiske responsen du kan få. Andre vitser som havnet på topplasseringene var "Jeg har tatt salsatimer i månedsvis, men jeg føler bare ikke at jeg gjør fremskritt. Det er bare ett skritt frem ... to tilbake", fra Alec Snook, og "Spiste hest på en restaurant en gang - var ikke så bra. Forretten var grei, men manen var forferdelig" fra Alex Kitson.

Se hele listen over de 15 beste vitsene her.

Dette er en annonse: