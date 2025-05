Dette er datoen San Diego Comic-Con Malaga vil være åpen for akkrediteringer

HQ

Popkulturfans i Europa og Spania har nå grunn til å feire. Det var en stor overraskelse da vi hørte at San Diego Comic-Con skulle lande i Malaga, den første som arrangeres utenfor USA. Men nå har vi fått vite at billettsalget begynner neste uke, nærmere bestemt torsdag 15. mai. Som du kanskje allerede vet, vil arrangementet gå av stabelen fra 25. til 28. september 2025, og vil bli avholdt på FYCMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Men det er et viktig krav for å få tilgang til denne opplevelsen. For alle deltakere kreves det en registrerings-ID, som du må få tilgang til fra den offisielle nettsiden. Alle deltakere over 14 år må ha fullført registreringen, uten dette vil du ikke kunne kjøpe billetter. Det er verdt å nevne noen egenskaper ved billettene, de vil være personlige og ikke-overførbare, i tillegg til at de kjøpes per dag, uten mulighet for sesongbilletter. Prisen for å feire ankomsten av arrangementet i Europa er 50 euro, en reduksjon på 30 euro fra den vanlige prisen.

For de minste i husholdningene, tretten år og yngre, vil de kunne komme inn gratis hvis de ledsages av en voksen med en kjøpt billett. I tillegg kan billettene byttes inn i et armbånd som adgangstegn og en velkomstpakke før arrangementet eller ved ankomst til Comic-Con.

Det er fortsatt flere nyheter å kunngjøre, bortsett fra det fullstendige programmet for arrangementet. For mer informasjon har de et nyhetsbrev på nettsiden sin for å holde deg oppdatert med alle nyheter.

Har du samlet kameratene dine til dette september-eventyret?



