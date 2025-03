Dette er de 25 beste spillerne i EuroLeagues 25-årige historie

HQ

De siste ukene har Turkish Airlines EuroLeague gjennom mediekanaler kunngjort de 25 beste spillerne fra konkurransen, siden det nåværende formatet på basketligaen ble opprettet i juni 2000, for 25 år siden. Det kommer fra et utvalg av stemmer fra EuroLeague-hovedtrenere som har vunnet et mesterskap, tidligere medlemmer av All-Decade Team og MVP-er, og i mindre grad medierepresentanter (10 %) og fans (10 %).

Den siste gruppen på 5 spillere ble kunngjort denne uken, og dermed har vi endelig en liste over EuroLeagues All-25-lag fra de beste lagene i konkurransen de siste 25 årene. Konkurransens fremtid kan imidlertid bli preget av ankomsten av den europeiske NBA-ligaen, som kan være et halvåpent format, slik at de beste lagene i EuroLeague kan delta, ifølge de siste rapportene.

Topp 25 spillere i EuroLeagues historie:



Rudy Fernandez



Sarunas Jasikevicius



Shane Larkin



Manu Ginobili



Kostas Sloukas



Luka Doncic



Milos Teodosic



Dejan Bodiroga



Georgios Printezis



Walter Tavares



Dimitris Diamantidis



Mike James



Vasilije Micic



Anthony Parker



Sergio Rodriguez



Nando De Colo



Sergio Llull



Ramunas Siskauskas



Vassilis Spanoulis



Nikola Vujcic



Mike Batiste



Bogdan Bogdanovic



Kyle Hines



Juan Carlos Navarro



Theo Papaloukas