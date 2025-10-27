Dette er de 26 spillerne på FIFPRO Women's World 11 shortlist i 2025

HQ

FIFPRO, fotballforbundet som representerer over 65 000 spillere i verden, har offentliggjort listen for FIFPRO World 11, kåringen av de beste kvinnelige spillerne på sin posisjon, basert på kamper spilt mellom 15. juli 2024 og 3. august 2025 (minst 30 offisielle kamper for å komme i betraktning), som fotballspillerne selv har stemt frem.

Målvakter



Ann-Katrin Berger (Gotham, Tyskland)



Mary Earps (Paris Saint-Germain, England)



Hannah Hampton (Chelsea, England)



Forsvarsspillere



Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)



Ona Batlle (Barcelona, Spania)



Millie Bright (Chelsea, England)



Lucy Bronze (Chelsea, England)



Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain, Spania)



Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)



Alex Greenwood (Manchester City, England)



Leah Williamson (Arsenal, England)



Midtbanespillere



Aitana Bonmati (Barcelona, Spania)



Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marokko)



Debinha (Kansas City Current, Brasil)



Patricia Guijarro (Barcelona, Spania)



Vicky Lopez (Barcelona, Spania)



Alexia Putellas (Barcelona, Spania)



Ella Toone (Manchester United, England)



Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, England)



Spisser



Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, England)



Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)



Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)



Athenea del Castillo (Real Madrid, Spania)



Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, England)



Marta (Orlando Pride, Brasil)



Alessia Russo (Arsenal, England)



Den endelige listen over de 11 beste spillerne i verden forrige sesong (i henhold til stemmer fra fotballspillerne selv) vil bli offentliggjort mandag 3. november. Hva synes du om listene til FIFPRO World 11 2025?