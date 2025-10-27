Sport
Dette er de 26 spillerne på FIFPROs liste over de 11 beste i verden i 2025
Den endelige listen over de elleve beste spillerne fra forrige sesong vil bli offentliggjort mandag 3. november.
FIFPRO, den største fagforeningen for fotballspillere, som representerer over 65 000 spillere i verden, har kunngjort kortlisten for FIFPRO World 11, kåringen av de beste spillerne på sin posisjon, med hensyn til kamper spilt mellom 15. juli 2024 og 3. august 2025 (minst 30 offisielle kamper for å komme i betraktning), stemt frem av fotballspillerne selv.
FIFPRO World 11 shortlist 2025
Målvakt
- Alisson Becker (Liverpool, Brasil)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)
Forsvarsspillere
- Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, England)
- Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
- Virgil van Dijk (Liverpool, Nederland)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marokko)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
- William Saliba (Arsenal, Frankrike)
Midtbanespillere
- Jude Bellingham (Real Madrid, England)
- Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli, Belgia)
- Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Kroatia)
- Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
- Cole Palmer (Chelsea, England)
- Pedri (Barcelona, Spania)
- Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)
- Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)
Angripere
- Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Frankrike)
- Erling Haaland (Manchester City, Norge)
- Kylian Mbappe (Real Madrid, Frankrike)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
- Raphinha (Barcelona, Brasil)
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
- Mohamed Salah (Liverpool, Egypt)
- Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
Den endelige listen over de 11 beste spillerne i verden (ifølge fotballspillernes stemmer) vil bli offentliggjort mandag 3. november. Hva synes du om listene til FIFPRO World 11 2025?