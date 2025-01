Dette er de mest sannsynlige vinnerne fra NFL Divisional Round denne helgen

HQ

NFL-sluttspillet har nådd divisjonsrunden. Kun åtte lag er igjen i kampen om billetten til Super Bowl, den 9. februar. Mellom lørdag 18. januar og søndag 19. januar avgjøres finalistene fra hver konferanse.

I forrige uke fortalte vi at en NFL-ekspert hadde rangert alle 14 fra sluttspillet, inkludert "wild card"-lagene. Denne kommentatoren forventet at Buffalo Bills ville vinne i år, over divisjonslederne Kansas City Chiefs og Detroit Lions.



Houston Texans vs. Kansas City Chiefs (lørdag, 16:30 ET, 22:30 CET)



Baltimore Ravens mot Buffalo Bills (søndag, kl. 18.30 ET, 00.30 CET på mandag)



Washington Commanders mot Detroit Lions (lørdag, kl. 20.00 ET, kl. 14.00 CET på søndag)



Los Angeles Rams mot Philadelphia Eagles (søndag, kl. 15.00 ET, 21.00 CET)



Sammenligner man denne listen med åtte lag, er "oddballene" Rams, Commanders og Texans, rangert som nummer 10, 12 og 13 på topp 14. Det forventes at Kansas City Chiefs, Detroit Lions og Philadelphia Eagles blir de som går videre til NFC- og AFC-mesterskapene - finalene i hver av de to NFL-divisjonene, som finner sted 26. januar -. Den mest jevnbyrdige kampen blir Baltimore Ravens mot Buffalo Bills, der ESPN gir Bills 50,3 % sjanse til å vinne...

Super Bowl, der vinnerne av hver av de to konferansene (AFC og NFC) møtes, går av stabelen 9. februar.