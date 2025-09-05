Dette er de mest spilte racingspillene på Steam akkurat nå

HQ

Sim-racing-sjangeren opplever for tiden en periode med enorm, ekstrem vekst, og mens arkade-racingserier som Need for Speed, Ridge Racer, Burnout og alt derimellom er på vei ut, er det tydelig at spillerne ønsker å bruke tiden sin på spill som simulerer ekte racing i størst mulig grad.

Det eneste unntaket, som selvfølgelig bekrefter regelen og ingenting annet, er Forza Horizon 5, som fortsetter å toppe Steam-listene. BeamNG er imidlertid fortsatt ubestridt nummer én, noe som for hver måned som går føles så bisart med tanke på at det fortsatt bare er en slags avansert fysikkdemonstrasjon.

(1) BeamNG.drive (Peak Concurrent Players) 28,954

(2) Forza Horizon 5 (flest samtidige spillere) 23 739

(3) Assetto Corsa (flest samtidige spillere) 16 885

Hvilket er ditt mest spilte racingspill akkurat nå?