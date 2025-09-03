Dette er den dyreste bilen noensinne

HQ

Det er faktisk ganske bisart at en bil har blitt solgt på auksjon for 143 millioner dollar. Men det er slik det er. Til tross for absurde prislapper på enkelte salg under årets luksusfylte Monterey Car Week, var det ingen sjeldenhet der som engang kom opp i en femtedel av det beløpet som Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe fra 1955 kostet den lykkelige samleren som la beslag på den under en Sotheby's-auksjon sommeren 2022. Bilen var basert på W196 GP-racerbilen som Juan Manuel Fangio kjørte på begynnelsen av 50-tallet og vant flere Formel 1-titler i. Verdens nest dyreste bil er faktisk også en Mercedes, og mer spesifikt en 1-av-1-versjon av den legendariske Mercedes-Benz W196 fra 1954 som i år ble solgt for 53,9 millioner dollar. Nummer tre på listen er en Ferrari 250 GTO by Scaglietti fra 1962, som kostet den private kjøperen drøyt 51 millioner dollar.