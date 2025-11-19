Dette er den helt nye, spillinspirerte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer

HQ

Alle vi som vokste opp på 80-tallet og derfor har mange gode minner fra spillkvelder med alt fra Pac-Man til Super Mario Bros, er selvfølgelig gamle (og noen ganger kanskje til og med rike?) nok nå til å skaffe oss en Rolls-Royce, og dette har nå ført til at den britiske luksusbilprodusenten har begynt å bygge en liten begrenset serie med videospillinspirerte biler.

Den nye spesialmodellen er ifølge Rolls selv bestilt av et par teknologigale kunder, den heter Black Badge Ghost Gamer og er prydet med diverse retroinspirerte grafiske elementer.