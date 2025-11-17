Dette er den komplette billisten for Project Motor Racing

HQ

Det er nå bare en uke igjen før Project Motor Racing slippes av utviklerne i Straight 4 Studios (ledet av Project Cars-sjef Ian Bell), og i forkant av det har de sluppet den komplette listen over alle bilene som vil være inkludert i spillet. Her på Gamereactor spiller vi Project Motor Racing til det fulle og nyter alle retrobilene som er inkludert. Det er 65 biler inkludert i utgivelsesspillet, og du kan se hele listen nedenfor.

Gruppe C

- Porsche 962C

- Mazda 787B 1991

- Mercedes-Benz Sauber C9 1989

- Jaguar XJR-9 1990

- Nissan R89C 1989

GT1

- Porsche 911 GT1-98

- Panoz Esperante GTR-1

- Mercedes-Benz CLK GTR

- Lotus Elise GT1

- Nissan R390 GT1

GT

- Aston Martin DBR9

- Chevrolet Corvette C5-R

- Lamborghini Murciélago R-GT

- Lister Storm

- Saleen S7-R

992 Cup

- Porsche 911 GT3 Cup (992)

964 Cup

- Porsche Carrera Cup 964

GT3

- Audi R8 LMS GT3 Evo 2

- Ford Mustang GT3

- Lamborghini Huracán GT3 EVO2

- Aston Martin Vantage GT3 (2022)

- Aston Martin Vantage GT3 Evo

- Porsche 911 GT3 R (992.1)

- Acura NSX GT3 Evo 22

- Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

- Mercedes-AMG GT3

GT4

- Aston Martin Vantage GT4

- Audi R8 GT4

- Ford Mustang GT4

- Mercedes-AMG GT4

- Nissan Z GT4

- Toyota GR Supra GT4 Evo

N-GT-klassen

- Gillet Vertigo

- Morgan Aero8 GT(N)

- Mosler MT900R

- Porsche 911 996 GT3 RSR

- TVR T400R

- Marcos Mantara LM600

- BMW M3 GTR

LMDh/LMH

- Lamborghini SC63

- Aston Martin Valkyrie Hypercar

- Porsche 963

- Toyota GR010 Hybrid

- Acura ARX-06

- Cadillac V-Series.R

- BMW M Hybrid V8

LMP

- Audi R8 LM900 2002

- BMW V12 LMR 1999

- Cadillac Northstar LMP-02 2002

- Panoz LMP-1 Roadster-S 1999

Sportsbil 70

- Lola T70 Mk3B GT

- Porsche 917K

IMSA GTO

- Roush Mercury Cougar XR-7 1989

- Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO 1989

- Audi 90 quattro IMSA GTO 1989

- Mazda RX-7 1989

- Nissan 300 ZX Turbo GTO 1989

GTE

- Aston Martin Vantage GTE 2020

- BMW M8 GTE

- Chevrolet Corvette C7.R 2017

- Chevrolet Corvette C8.R 2020

- Dodge SRT Viper GTS-R

- Ford GT LM GTE 2020

- Porsche 911 RSR GTE 2020

MX-5 Trophy

- Mazda MX-5 (ND) spec racer/cup-bil