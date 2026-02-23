Dette er den nye AOC GAMING Q27G4ZD-skjermen, det siste innen tredje generasjons QD-OLED-teknologi

HQ

Å ha en god skjerm for gaming er like viktig som å ha en god internettforbindelse, en god kontroller, et godt tastatur og en god mus eller en god konsoll. Når ett av disse elementene svikter, går det ut over spillopplevelsen, og vi kan ikke nyte spillene på sitt beste.

Hos AOC er de klar over at gamere blir stadig mer krevende når det gjelder produktene vi legger til i oppsettene våre, og derfor lanserer de den nye AOC GAMING Q27G4ZD, en 27-tommers (68,6 cm) QHD-gamingskjerm som tilbyr tredjegenerasjons QD-OLED-teknologi til en attraktiv nypris på 549,90 euro. Med en oppdateringsfrekvens på 280 Hz, en GtG-responstid på 0,03 ms og VESA DisplayHDR True Black 400-sertifisering med en maksimal lysstyrke på opptil 1000 nits (3 % APL), plasserer Q27G4ZD seg mellom de eksisterende AOC GAMING Q27G4ZDR- og Q27G4SDR-modellene som et balansert alternativ for spillere som vil ha neste generasjons ytelse til en rimeligere pris.

For spillere som vil ha forbedringene til tredjegenerasjonsskjermen, men som ikke trenger hele 360 Hz-hastigheten, tilbyr Q27G4ZD den perfekte balansen: 1000 nits topplysstyrke over 3 % av skjermområdet (opp fra 400 nits i andre generasjon), DisplayHDR True Black 400-sertifisering og en oppdateringsfrekvens på 280 Hz som gjør det enklere å konkurrere i spill.

GtG-responstiden på 0,03 ms eliminerer praktisk talt spøkelsesbilder og bevegelsesuskarphet. NVIDIA G-SYNC Compatible-sertifisert Adaptive-Sync-teknologi sørger for en jevn spillopplevelse ved variable bildefrekvenser. QHD-oppløsningen (2560 x 1440) gir et høyt detaljnivå, samtidig som den opprettholder rimelige GPU-krav for spilling med høye oppdateringsfrekvenser. Den har to HDMI 2.1-porter og én DisplayPort 1.4, som er kompatibel med de nyeste grafikkortene og neste generasjons konsoller.

AOC GAMING Q27G4ZD er nå tilgjengelig, og er som nevnt ovenfor priset til £499.

Kommer du til å skaffe deg denne spillskjermen?