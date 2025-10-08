Dette er den nye Aston Martin DB12 S

HQ

Aston Martin DB12 er selvfølgelig allerede en ekstremt potent sportsbil i grunnversjonen, men det er ikke nok ifølge den britiske, Bond-sponsede sportsbilprodusenten, som nå ruller ut en verre versjon som de i god gammeldags tradisjon kaller S, rett og slett. DB12 S har 690 hestekrefter i stedet for 671 som i standardversjonen, og dette via Astons fireliters V8. Chassiset er stivere, demperne bedre og bremsene skarpere (de er selvfølgelig keramiske og har lånt teknologi fra hyperbilen Valkyrie), også.

"DB12 S er bygget for dem som setter tempoet. Som former verden. Som ser fremover, ikke bakover. Det umiskjennelige 'S'-merket, et signal om enestående ytelse, konstruert for å lede an. Slipp løs 700 hk og 800 Nm dreiemoment. Den klarer 0-100 km/t på lynraske 3,4 sekunder. Med et aggressivt skulpturert eksteriør og lettvektsteknologier som ettertrykkelig erklærer dens sportslige formål. Leverer klasseledende ytelse med en forsterket dynamisk kant. En Super Tourer for dem som gjør alle veier til sine egne.

DB12 S er den kraftigste V8-motoren med frontmotor som ikke er hybrid i sin klasse. Den har en rekalibrert 8-trinns automatgirkasse med raske girskift på 120 millisekunder, noe som sikrer umiddelbar respons. Kjøreegenskapene er forbedret med forbedret demperprogramvare, optimalisert elektronisk differensial (E-Diff) og en tykkere krengningsstabilisator, noe som gir eksepsjonell smidighet. Karbonkeramiske bremser, som er standard, forbedrer både bremsekraften og reduserer den ufjærede massen betydelig. Den selvsikre karakteren forsterkes ytterligere av en ny, muskuløs eksoslyd. Dette er en maskin som er finslipt for absolutt presisjon, med en ukuelig holdning."