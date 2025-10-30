Dette er den nye Dodge Charger Sixpack Concept

HQ

Sema 2025 (Las Vegas) er rett rundt hjørnet, og selvfølgelig vil Stellantis, ledet av Dodge, være der. De har med seg en ny Charger som ikke går på strøm, men i stedet har en ny sekssylindret motor med doble turboer som produserer 550 hestekrefter. Bilen er lakkert i den lilla fargen "Stryker Purple" og er også utstyrt med mye karbonfiber. Den er bygget spesielt for Sema 2025 av Mopar, men vi håper virkelig at Dodge forstår at det er dette muskelbilfansen vil ha.

"En fabrikkstøttet Mopar-visjon av 2026 Dodge Charger med Stryker Purple-maling, karbonfiber-aero og en 550 hestekrefter twin-turbo SIXPACK High Output-motor. Vi går nærmere inn på fjæringen, hjul- og bremseoppsettet og det førsteklasses skinninteriøret som binder det hele sammen. Fra 21×11-tommers Brass Monkey-felger til cat-back-eksos i rustfritt stål, se hvordan Mopar's maskinvare forvandler holdning, grep, lyd og selvtillit i fart. Lær om virkelige gevinster fra aerodynamikk, fjærjustering og ventilerte skjermer, pluss interiøroppgraderinger som gjør at hver kjøretur føles spesiell."

