Dette er den nye Ferrari 849 Testarossa

Ferrari Testarossa (som betyr rødhåret på italiensk) ble bygget mellom 1984 og 1996 og er selvfølgelig en av den Maranello-baserte sportsbilprodusentens mest ikoniske modeller, og nå gjør den comeback, i en ny drakt. Ferrari 849 Testarossa slippes snart, er erstatningen for hybrid SF90, og selv om den har svært lite til felles med den opprinnelige bilen når det gjelder design, er den på papiret et skikkelig prestasjonsdyr. Ferraris nye fireliters V8-motor med doble turboer er hjertet, og på toppen av det har Ferrari hengt på tre elektriske motorer som gir den nye Testarossa 1050 hestekrefter. 0-100 km/t går ifølge Ferrari på 2,2 sekunder (!) og toppfarten er låst til 330 km/t. Det vil være mulig å kjøre den på ren elektrisk kraft, men da bare i rundt 20 kilometer. Prisen starter visstnok på 500 000 dollar, og den skal selges både som Coupé og Spider.

- Layout Twin-turbo V8 - tørr sump

- Totalt slagvolum 3 990 cc

- Boring og slaglengde 88 x 82 mm

- Maksimal effekt* 830 hk ved 7 500 o/min

- Maksimalt dreiemoment 842 Nm ved 6 500 o/min

- Maks. hastighet 8 300 o/min

- Kompresjonsforhold 9,54:1

- Spesifikk effekt 208 hk/l