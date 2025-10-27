Bilar
Dette er den nye Ferrari F76: Et digitalt glimt inn i det nye designspråket
Liker du det?
Nei, dette er ikke et fysisk konsept som vil bli stilt ut på en kommende bilutstilling, og det er definitivt ikke en bil som vil bli satt i produksjon, av åpenbare grunner. Det er imidlertid et glimt av Ferraris kommende designfremtid signert av designsjef Flavio Manzoni. Det er også en hyllest til Ferraris Le Mans-seire, og dette er hva produsenten selv sier om sin digitale kreasjon :
"Vi ønsker å redefinere grensene for bildesign der form, funksjon og ytelse smelter sammen som en enkelt organisme. F76 er et designmanifest som har som mål å prefigurere formene til fremtidens Ferrarier."