Dette er den nye motoren i den kommende Boreham MK1 Ford Escort RS

Som vi alle vet, har den britiske bilbyggeren Boreham jobbet i flere år med sin kommende restomod av Ford Escort RS (MK1), og nå, for å feire, har vi blitt introdusert for den nybygde motoren som de vil sette inn i denne utrolige rallyhyllesten. Selve motoren er en firesylindret historie på 325 hestekrefter som vil rev til 10 000 RPM (!). Takket være 3D-printet metall vil den også bare veie 85 kilo, noe som nesten er bisart. Dette via Top Gear.

Iain Muir, Boreham Motorworks:

"Boreham TEN-K er resultatet av en utrettelig innsats fra motorutviklingsteamet vårt. En demonstrasjon av hva som kan oppnås når lidenskap og presisjon kommer sammen. Nå som motoren er installert i bilen og koblet til den skreddersydde, helt nye, ultralette og flytende bakakselen, gleder jeg meg til å se den bli fyrt opp for sin første testkjøring."