Dette er den nye Subaru WRX STi Concept

Subaru viste i går frem sine to nye STI-konsepter som tidligere var teaset, og det var faktisk en elbil med STI-bokstavene på bakluken og en drevet av en ny boksermotor. Tanken med bensinbilen er selvfølgelig firehjulsdrift og konstant torque vectoring samt en stor turbo, for å hylle Subarus mangeårige rallyarv. Nedenfor kan du også se et bilde av elbilen, som også bare er et konsept.

"En konseptmodell som representerer Subarus Performance Scene, med en forbrenningsmotor (ICE) som basis. Designet skaper en balanse mellom avansert ytelse og kraft og praktisk funksjonalitet. Ved å fleksibelt inkorporere de ressursene Subaru har finpusset gjennom mange år, inkludert en horisontalt motstilt motor og symmetrisk firehjulsdrift, utvider denne modellen utvalget av alternativer som gir Subaru-forskjellen, og gir flere kunder muligheten til å oppleve kjøreglede."